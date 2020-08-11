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TCMB sıkılaştırmasıyla dolar 7.20 lirayı gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurmasının ardından, erken saatlerde 7.

TCMB sıkılaştırmasıyla dolar 7.20 lirayı gördü
11.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurmasının ardından, erken saatlerde 7.35 liranın üzerini gören dolar 7.20 liraya kadar geriledi. 

TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba gününden itibaren ise yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlanmış olacak ve bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden yapabilecekler.

TCMB'den bugün yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2052 lira ve en yüksek 7.3506 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,euro en düşük 8.4853 lira ve en yüksek 8.6397 lirayı gördükten sonra, 8.53 – 8.54 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4386 lira ve en yüksek 9.6135 lirayı gördükten sonra 9.49 – 9.50 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17223 - 1.17572 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17283 düzeyindeydi.

Yeni güne yüzde 0.62 artışla 1,082.24 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi'nin (BIST100) kazanımları da yüzde 2.5'i aştı. BIST100 Endeksi, 1,106.12 puana kadar yükseldiği öğleden sonraki işlemlerde yüzde 2.71 artışla 1,04.62 puandaydı.


Kaynak: DHA

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