TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
17.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında
geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak
belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA