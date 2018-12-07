Tcmb, Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 87 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 86 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi.



İhaleye 114 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.