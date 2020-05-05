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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi
05.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 22 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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