TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi

14.10.2019 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.



İhaleye 10 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA