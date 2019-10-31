TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

31.10.2019 12:04
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.


İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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