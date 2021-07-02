TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.