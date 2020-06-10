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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi
10.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 19 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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