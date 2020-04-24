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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Haber

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 11 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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