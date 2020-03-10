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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.


İhaleye 10 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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