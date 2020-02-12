TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

12.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.



İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA