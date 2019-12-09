TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

09.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.



İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA