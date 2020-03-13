TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 28 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 28 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.



İhaleye 62 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA