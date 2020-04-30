TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 51 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA