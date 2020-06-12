TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 86 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA