TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 80 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA