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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi
22.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 80 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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