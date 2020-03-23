TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.

İhaleye 53 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA