TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

İhaleye 45 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA