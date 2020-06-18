TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhaleye 11 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA