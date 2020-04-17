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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

17.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:12
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 5 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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