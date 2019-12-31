TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

31.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.



İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA