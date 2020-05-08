TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 36 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA