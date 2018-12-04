Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 16 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 965 lira verdi.



İhaleye 40 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.