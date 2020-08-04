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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi
04.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 41 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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