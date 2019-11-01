TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi

01.11.2019 12:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 99 lira verdi.



İhaleye 21 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA