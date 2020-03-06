TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi

06.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.



İhaleye 28 milyar 401 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA