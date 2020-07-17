TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 41 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA