TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 35 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA