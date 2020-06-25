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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi
25.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 13 milyar 460 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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