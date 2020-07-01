TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
01.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA