TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA