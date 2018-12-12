Tcmb, Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 2 milyar 770 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.