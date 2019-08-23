TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi

23.08.2019 12:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.



İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA