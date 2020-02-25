TCMB repo ihalesiyle piyasaya 8 milyar lira verdi

25.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar lira verdi.



İhaleye 20 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA