TCMB repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

İhaleye 14 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA