TCMB repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

09.09.2019 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.


İhaleye 7 milyar liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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