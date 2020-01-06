TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi

06.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar lira verdi.



İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA