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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

31.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:12
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.


İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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