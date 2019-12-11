TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

11.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.



İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA