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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

11.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:08
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.


İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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