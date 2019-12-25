TCMB repo ihalesiyle piyasaya 250 milyon lira verdi

25.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.



İhaleye 250 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,72 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA