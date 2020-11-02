TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

02.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:23
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 31 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 31 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 45 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,92, 14,95 ve 14,99 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 15,99, 16,03 ve 16,07 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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