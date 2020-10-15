TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

15.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:10
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 12 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 12 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

İhaleye, 36 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 13,25, en yüksek basit faiz yüzde 13,26 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 14,09 ve en yüksek bileşik faiz yüzde 14,10 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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