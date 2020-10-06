TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

06.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:08
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 3 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 3 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 36 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 12,42, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,48 olurken, en düşük bileşik faiz yüzde 13,16, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 13,22 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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