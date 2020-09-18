TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
18.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 30 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,25, 11,28 ve 11,40 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,85, 11,89 ve 12,02 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Aslan
Murat Aslan
AA Editörü
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