TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 2 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
04.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 2 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 39 milyar 30 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,26, 10,40 ve 10,42 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 10,76, 10,92 ve 10,94 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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