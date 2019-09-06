TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

06.09.2019 12:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.



İhaleye 12 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA