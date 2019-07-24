TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
İhaleye 10 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
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