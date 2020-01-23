TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi

23.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.



İhaleye 1 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA