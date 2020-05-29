TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhalelere toplam 114 milyar 786 milyon liralık teklif geldi. 5 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 27 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti. Kaynak: AA