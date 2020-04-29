TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mayıs vadeli repo ihalesi 14 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira, 7 Mayıs vadeli repo ihalesi 12 milyar lira ve 28 Temmuz vadeli repo ihalesi 10 milyar 936 milyon lira ile sonuçlandı.

6 Mayıs vadeli ihaleye 34 milyar 500 milyon liralık, 7 Mayıs vadeli ihaleye 24 milyar liralık ve 28 Temmuz vadeli ihaleye 11 milyar 377 milyon liralık teklif geldi.

6 ve 7 Mayıs vadelide basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 olurken, 28 Temmuz vadelide basit faiz yüzde 7,25, bileşik faiz yüzde 7,45 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA